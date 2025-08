O Real Madrid e o Barcelona recorreram às redes sociais para prestar uma última homenagem a Jorge Costa e deixar, dessa forma, uma nota de pesar pelo falecimento do antigo capitão do FC Porto, aos 53 anos.

Em nome do presidente do clube, Florentino Pérez, e do restante Conselho Diretivo, os merengues «lamentam profundamente» a morte de Jorge Costa e deixam as condolências à família, amigos e antigos companheiros de equipa do internacional português. Já o Barcelona dá os pêsames pela morte do antigo jogador e terminam com a frase: «Descanse em paz».

El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Costa, director deportivo del @FCPorto e histórico jugador portugués. Nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros y a su club. Descanse en paz. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 5, 2025