O FC Porto prestou uma nova homenagem a Jorge Costa, ao eternizar a imagem do histórico capitão e antigo diretor de futebol do clube, no banco de suplentes do Estádio do Dragão.

As cadeiras onde agora está gravada a face do «Bicho» passam a integrar permanentemente a zona técnica, simbolizando a ligação profunda entre o ex-jogador e o emblema azul e branco.

Foi através de uma publicação nas redes sociais, que o clube deu a conhecer a mais recente homenagem.

«Um legado que se senta connosco», pode ler-se no texto que acompanha as imagens partilhadas.

Depois de o FC Porto ter dado o nome de Jorge Costa ao Centro de Treinos do Olival, como forma de homenagem, este gesto constitui mais uma maneira de eternizar uma das grandes figuras da história portista, que esteve ligada ao clube ao longo de várias décadas.

