VÍDEO: bandeira que acompanhou caixão de Jorge Costa é eternizada no Dragão
FC Porto coloca objeto, permanentemente, no topo da estrutura do estádio
O FC Porto decidiu eternizar o capitão Jorge Costa no Estádio do Dragão.
Na madrugada desta sexta-feira, os azuis e brancos informaram que a bandeira que acompanhou o caixão de Jorge Costa nas cerimónias fúnebres, ficará permanentemente exposta no topo da estrutura do estádio, atrás de uma das balizas.
«A bandeira do Bicho. A bandeira que acompanhou o eterno Capitão Jorge Costa durante todas as cerimónias de homenagem ficará agora, permanentemente, no Estádio do Dragão», pode ler-se na publicação.
Jorge Costa faleceu esta terça-feira, aos 53 anos, vítima de uma paragem cardiorrespiratória.
