O FC Porto decidiu eternizar o capitão Jorge Costa no Estádio do Dragão.

Na madrugada desta sexta-feira, os azuis e brancos informaram que a bandeira que acompanhou o caixão de Jorge Costa nas cerimónias fúnebres, ficará permanentemente exposta no topo da estrutura do estádio, atrás de uma das balizas.

«A bandeira do Bicho. A bandeira que acompanhou o eterno Capitão Jorge Costa durante todas as cerimónias de homenagem ficará agora, permanentemente, no Estádio do Dragão», pode ler-se na publicação.

Jorge Costa faleceu esta terça-feira, aos 53 anos, vítima de uma paragem cardiorrespiratória.