André Villas-Boas reagiu com uma longa mensagem à morte de Jorge Costa, que faleceu esta terça-feira, aos 53 anos.

O presidente do FC Porto começou por deixar uma mensagem de conforto à família e amigos, bem como aos adeptos portistas. De seguida, Villas-Boas destacou que o antigo central foi um dos jogadores «mais queridos» do clube e que vivia «o portismo como poucos».

«Era único na sua forma de ser e de se relacionar connosco e com as nossas cores. Queremos hoje dizer-lhe que estaremos sempre ao seu lado, com a consciência e a obrigação de lhe devolver tudo o que ele nos deu ao longo da sua vida. E foi muito: sangue, suor e lágrimas», escreveu.

«Jorge Costa marcou-nos a todos pela sua dedicação, por tudo o que deu e continuava a dar ao seu FC Porto. Qualquer livro que conte a belíssima e longa história do nosso clube o retratará como um dos atletas mais importantes da nossa História. Assim o recordaremos», garantiu ainda.

«AINDA HÁ POUCO TEMPO ME ESCREVEU ESTAS PALAVRAS...»

Villas-Boas assumiu que recorda Jorge Costa «de forma especial» e destacou a amizade entre ambos, além de ter revelado uma mensagem que recebeu recentemente do «Bicho».

«Tive nele sempre um amigo e nele sempre vi uma fonte de força e de inspiração na entrega que somos obrigados a colocar em prol do nosso Clube. Um amigo que sempre esteve ao meu lado. Um amigo exigente que, quando sentia que alguém esmorecia, logo vinha com uma mensagem de força e de foco. Ainda há pouco tempo me escreveu estas palavras: “André, quero que saibas que estarei sempre ao teu lado, pelo nosso FC Porto.”»



«Era assim: metia o corpo, ralhava, levava-nos para a luta e só largava quando nos visse outra vez a festejar uma vitória», acrescentou.

O presidente do FC Porto salientou também que Jorge Costa assumiu um compromisso com a sua candidatura «quando singrava como treinador», porque «acreditava que poderia ser de novo útil ao seu clube num cargo diretivo».

«Veio sem arrependimentos e entregou-se de corpo e alma às suas novas funções de Diretor do Futebol Profissional. E foi assim que hoje nos deixou: a trabalhar para o sucesso do FC Porto, depois de uma reunião técnica e de uma entrevista em que falou sobre o próximo jogo desta época que agora começa, com a mesma vontade de ganhar que sempre o caracterizou.»

Villas-Boas apontou ainda que «Jorge Costa nunca desistia» e «nunca reclamou uma vitória para si».



«Jorge, vais deixar uma enorme saudade, mas não duvides que lutaremos por ti como tu lutaste por nós e pelo FC Porto. Nunca serás esquecido, Capitão», concluiu o presidente dos azuis e brancos.