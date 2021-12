O Benfica venceu apenas um clássico em sete desde que Jorge Jesus regressou do Flamengo.

Os encarnados somam ainda quatro derrotas e dois empates frente a Sporting e FC Porto.

Para além disso, o Benfica venceu o único clássico que «pouco contava», ou seja, em que já quase nada estava em causa a não ser o orgulho dentro da rivalidade.

A vitória por 4-3 sobre o Sporting na penúltima jornada do campeonato anterior serviu apena para definir quem seria o melhor marcador da Liga 2020/21, pois os leões já eram campeões e o Benfica tinha apenas uma ténue esperança de chegar ao segundo lugar e, assim, ao acesso direto à Liga dos Campeões.

De resto, os números pioraram com a derrota no Dragão na última noite. Desde que Jesus voltou, o Benfica perdeu duas vezes com o FC Porto [Supertaça e Taça de Portugal] e duas com o Sporting [ambas na Liga].

Empatou duas vezes com os dragões, para o campeonato, que é o jogo que se segue. Jesus e o Benfica têm oportunidade para começar a inverter uma tendência que tem custado objetivos ao clube: seja em jogos únicos como as derrotas com o FC Porto, seja pela importância na temporada e a distância a que a equipa tem ficado dos rivais no campeonato.