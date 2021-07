Dono da Fiorentina, Rocco B. Commisso falou esta quinta-feira pela primeira vez das negociações falhadas com o FC Porto para a contratação de Sérgio Oliveira.

No podcast oficial do clube italiano, o empresário norte-americano justificou a opção de avançar para a contratação de Nico González, ao Estugarda, ao invés do médio português.

«Falou-se de um tal Sérgio Oliveira, que vinha do FC Porto. No caso do Nico, estamos a falar de um total de 40 milhões pela transferência, incluindo comissões e os salários do jogador», começou por dizer.

«No caso do Sérgio Oliveira, foi apresentado por Jorge Mendes, o seu empresário, um custo de 20 milhões pela transferência, além de outros relativos a comissões, que nunca ficava a menos de 22 milhões. Mas o salário era quase o dobro para um jogador de 29 anos, 22,5 milhões de euros em cinco anos. Ou seja, o custo do Nico González era de 40,7 milhões de euros, enquanto o do Sérgio Oliveira era de 44,5 milhões. Além disso, daqui a cinco anos o Nico vai ter 28 anos, o Sérgio 34. Não conseguiríamos ter qualquer retorno», prosseguiu.

Depois, Commisso falou sobre Gattuso, que esteve apenas 23 dias no cargo de treinador, novamente com Jorge Mendes incluído na conversa.

«Há muitos conflitos de interesses no futebol. Vou dar o exemplo, relativo ao caso de Sérgio Oliveira: o agente dele [Jorge Mendes] representou o FC Porto, o jogador e o treinador Gattuso. Isso não é aceitável, não me parece aceitável que eu tenha de negociar numa situação destas. Mesmo que os custos fossem justos. Alguma coisa tem de ser feita.