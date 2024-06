Jorge Sánchez estava sem jogar desde meados de abril, depois de ter sido afastado dos trabalhos do plantel principal do FC Porto, tal como André Franco, Iván Jaime e Toni Martínez, mas foi titular ao serviço da seleção mexicana, na última madrugada.

O lateral-direito cumpriu os 90 minutos no triunfo por 1-0 diante da Jamaica e, após a partida, abordou a situação que viveu no FC Porto.

«Foi muito duro não ser tido em conta por circunstâncias que não vou dizer agora. Sei o que realmente aconteceu dentro de tudo o que vivi lá [no FC Porto]. Estou muito contente, muito feliz, porque foi uma aprendizagem que tive e que contarei com muita vontade mais à frente. Neste momento estou concentrado e a desfrutar do momento, com os primeiros três pontos», disse o jogador de 26 anos em declarações aos jornalistas, na zona mista.

«Agora estou muito contente, muito feliz com a minha família, porque eles e eu sabemos o que passámos, o que vivemos, mas sempre fui uma pessoa que nunca deixou de lutar nem baixou os braços. Depois de três meses sem atividade, vir e mostrar essa qualidade de jogo e ser um dos que mais correu, segundo as estatísticas, deixa-me muito contente. É sinal de que o meu trabalho está a valer a pena», afirmou ainda.

Cedido esta época pelo Ajax ao FC Porto, Jorge Sánchez disputou 23 jogos e somou duas assistências.