O FC Porto anunciou a contratação de Jorge Sánchez.

Os dragões anunciaram nas redes sociais a contratação do internacional mexicano.

Sánchez, de 25 anos, chegou esta terça-feira à cidade Invicta. O lateral chega por empréstimo do Ajax com o FC Porto a ficar com os dragões a ficarem com opção de compra.

Depois de Fran Navarro, Nico González e Alan Varela, Jorge Sánchez é o quarto reforço do FC Porto para a época 2023/24.

«Estou muito agradecido pela oportunidade, sinto-me muito feliz por chegar ao maior clube de Portugal e agora quero começar a trabalhar para ganhar títulos e demonstrar a minha melhor versão com esta camisola», afirmou Jorge Sánchez, sublinhando: «O FC Porto é o maior clube português, sei bem o que representa porque tenho muitos amigos mexicanos que passaram por cá e me falaram muito bem do clube. Aqui fazem-nos crescer como pessoas, como jogadores, sentimo-nos parte de uma família e isso é o mais bonito do futebol. Falei com o Marche, com o Tecatito, com o Héctor e quando souberam que do interesse do FC Porto disseram-me para vir logo porque ia encontrar um grupo fantástico e uma cidade linda onde foram felizes.»

«O Francisco (Conceição), quando soube da notícia, veio ter comigo e falou-me sobre o pai dele. Disse que era um treinador muito competitivo que me iria fazer sentir como em casa. Gosto de ser treinado por pessoas com garra e vontade de ganhar, porque isso é o mais importante no desporto», sublinhou o mais recente reforço dos dragões.

Por sua vez, Pinto da Costa, salientou que o lateral era uma vontade de Sérgio Conceição. «É mais um jogador quem vem acrescentar qualidade ao nosso plantel, terá obviamente que lutar pelo lugar, mas creio que será importante e terá sucesso no FC Porto. Dá-nos garantias de que, quando entrar, terá o espírito que todos os colegas têm. Isso é muito importante para nós, estamos perante um novo Dragão e esperamos que venha a ser útil. Houve mexicanos importantes na nossa história e espero que o Jorge seja mais um. Os jogadores vindos do México sempre demonstraram um grande espírito enquanto estiveram aqui, eu sou um admirador deles, dos argentinos, dos uruguaios e de todos os sul-americanos, porque são jogadores que se adaptam com facilidade ao FC Porto», destacou o presidente portista.