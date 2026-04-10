O FC Porto está de luto pela morte de José Manuel Matos Fernandes, antigo presidente da Mesa da Assembleia-Geral do clube.

O ex-dirigente dos dragões, que tinha 85 anos, foi juiz desembargador do Tribunal da Relação do Porto e em 1996 foi nomeado juiz conselheiro no Supremo Tribunal de Justiça.

Com uma forte ligação ao FC Porto, José Manuel Matos Fernandes foi distinguido com os Dragões de Ouro, primeiro como Sócio do Ano (2008) e depois, em 2018, como Dirigente do Ano. Em janeiro de 2020 deixou o cargo de presidente da Mesa da AG portista.