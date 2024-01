O FC Porto recordou este domingo José Maria Pedroto, no dia em que se cumprem 39 anos da morte do antigo jogador e treinador dos dragões.

«Mestre Pedroto. Neste dia, há 39 anos, partiu um dos nossos maiores símbolos», escreveu o clube, nas redes sociais.

Mestre Pedroto 💙



🔙#NesteDia, há 39anos, partiu um dos nossos maiores símbolos 🫡#ImortaisPorDireito pic.twitter.com/2gmDlrzOMD — FC Porto (@FCPorto) January 7, 2024

Também André Villas-Boas, putativo candidato às eleições do emblema azul e branco, assinalou a data, no Instagram. «O Mestre partiu há 39 anos, paz à sua alma», escreveu.

De resto, o FC Porto está a preparar uma homenagem a Pedroto, com um mural junto ao Estádio do Dragão. De acordo com a newsletter dos portistas, a obra, que é da iniciativa da Câmara Municipal do Porto, «deverá avançar nos próximos meses» e será da responsabilidade de «um dos mais prestigiados artistas portugueses com reconhecimento internacional». Ficará na porta 1 do recinto.

Como jogador, José Maria Pedroto conquistou dois campeonatos e duas Taças de Portugal ao serviço do FC Porto. Como treinador, tem no currículo azul e branco dois Campeonatos, três Taças de Portugal e uma Supertaça.