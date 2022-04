O FC Porto está de luto pela morte de José Maria, aos 92 anos, informou o clube. O antigo avançado foi o autor do primeiro golo dos portistas nas competições europeias.

Natural de Vila Nova de Gaia, José Maria jogou oito épocas pelos dragões, aos quais chegou em 1949, depois de ter começado no Candal. Nessas oito temporadas, venceu um Campeonato Nacional e uma Taça de Portugal.

A 20 de setembro de 1956, o FC Porto recebeu o Athletic Bilbao na Taça dos Clubes Campeões Europeus e José Maria apontou o primeiro golo da história dos dragões na UEFA.

De acordo com o FC Porto, o velório realizar-se-á este sábado a partir das 16h00 no Salão Paroquial de Canidelo (Gaia) e o funeral no domingo, a partir das 9h30, no Cemitério de Canidelo.