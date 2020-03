Carlos Alberto e Deco, campeões europeus pelo FC Porto em 2004, recordaram esta sexta-feira um episódio na época do título da Liga dos Campeões pelos azuis e brancos, quando o primeiro foi afastado para a equipa B e Mourinho o desculpou, no meio de uma brincadeira no balneário.

Num momento partilhado num direto pelas redes sociais, na Fox Sports, com Carlos Alberto a fazer as perguntas, Deco descreveu o que aconteceu.

«Ainda bem que cresceste um pouco, eras um miúdo. Na verdade, é porque precisávamos de ti e a equipa, além de gostar de ti, precisava de ti. Brigaste com o Mourinho, acho que o teu irmão te tinha visitado e chegaste atrasado ao treino. Brigaste com o homem e nós afastámos-te dali. Tu foste treinar com a equipa B e o balneário da equipa B nos treinos era à direita e o da equipa principal à esquerda. Aí, eu disse ao Mourinho: “O Carlinhos está triste, chora o dia todo, fala comigo. Por favor, vamos trazer o Carlinhos de volta, porque vamos ter os quartos de final com o Lyon [na Liga dos Campeões], vai começar a apertar e precisamos dele», começou por recordar Deco, completando a história de seguida.

«Ele disse que ia falar contigo, mas que tinhas de pedir desculpa. Acho que ele foi meio às escondidas ao balneário, mas tu tinhas montado uma rede de vólei no meio do balneário da equipa B, a brincar», acrescentou o internacional português.

«Isso era para ele ver-me triste», interrompeu Carlos Alberto. Para quem não sabe, eu estava triste, mas deu o azar de estar ali [a brincar com a rede de vólei] e foi um momento em que se criou ali uma brincadeira. Fui integrado e conseguimos viver ali bons momentos», completou Carlos Alberto.