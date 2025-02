José Mourinho, treinador do Fenerbahçe e mítico técnico do FC Porto (levou o clube à conquista da segunda Liga dos Campeões na sua história), lamentou a morte de Jorge Nuno Pinto da Costa neste sábado.

Através da rede social Instagram, Mourinho recordou a última conversa estabelecida com o já doente antigo dirigente, no verão passado. O técnico sublinhou a «alegria» desse momento.

«'Mourinho, você foi o treinador que me deu mais alegrias.' As palavras são suas, PRESIDENTE. As minhas são: 'sinto uma honra tremenda de fazer parte da sua história e agradecerei sempre a sua confiança e a influência que teve na minha carreira'. Assim nos despedimos quando, no verão passado, nos encontrámos na sua amada cidade. O sorriso do primeiro dia, a alegria da última vez que estivemos juntos. O PRESIDENTE, o meu PRESIDENTE.»