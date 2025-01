Depois do nulo, esta quinta-feira, entre o Fenerbahçe e o Lyon para a Liga Europa, Mourinho defendeu o colega de profissão, Pierre Sage, durante a entrevista rápida pós-jogo, deixando um recado a John Textor, dono do clube francês.

«Atualmente, o futebol tem um número incrível de clubes, proprietários e presidentes que não percebem nada de futebol», começou por dizer o técnico português, recordando o bom exemplo de Pinto da Costa ao serviço do Porto por 42 anos.

«Já não há presidentes que fiquem 20 anos, como o Sr. Jean-Michel Aulas ou como o Sr. Pinto da Costa, que percebem de futebol», afirmou.

O português deixa ainda rasgados elogios ao treinador da equipa francesa, que dado os resultados apresentados, entre eles a eliminação do Lyon da Taça Francesa diante do Bourgoin-Jallieu, clube da quinta divisão francesa, é alvo de rumores de saída do clube.

«Esta é uma boa equipa e uma boa equipa só é uma boa equipa quando o treinador é bom», rematou.

Recorde-se que o Lyon atravessa também uma situação financeira preocupante, com uma divida acumulada de 500 milhões de euros, tendo de encaixar um valor superior a 100 milhões de euros até ao final da época, se não compromete a presença na primeira liga francesa, e arrisca mesmo a descida ao segundo escalão do futebol francês.

Para já, tanto Fenerbahce como o Lyon, com o empate, mantém-se na Liga Europa, ocupando a 23ª e a 5ª posições, respetivamente.