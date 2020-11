O futebolista brasileiro Felipe Anderson, reforço do FC Porto para 2020/2021 em cima do fecho do mercado de transferências, ainda não foi muito utilizado pelo treinador Sérgio Conceição e a sua irmã e representante garante que isso deveu-se apenas à opção do técnico portista e não por qualquer problema interno.

Numa nota oficial à comunicação social, Juliana Gomes diz ter solicitado uma reunião com o FC Porto para falar acerca de quem conduz a carreira do médio e também para demonstrar que a intenção do internacional brasileiro é jogar.

«Como o próprio Sérgio Conceição já esclareceu publicamente, Felipe Anderson não recebeu muitas chances de jogar até aqui única e exclusivamente por opção do treinador. Garanto que ele está a trabalhar com afinco e que não teve qualquer tipo de problema fora do campo ou pessoal, com quem quer que seja», referiu, acrescentando que os agentes que levaram o jogador de 27 anos para o Dragão já «não fazem mais parte da sua carreira».

«Terei uma reunião com o clube para tentar entender se podemos fazer algo que ajude o Felipe a realizar o mais rápido possível o que ele veio fazer em Portugal, que é jogar o seu futebol e ajudar o FC Porto», acrescentou.

Em sete jogos oficiais do FC Porto desde que está no plantel, Felipe Anderson jogou apenas 31 minutos em Alvalade e 18 em Paços de Ferreira. Não foi opção ante Marítimo e Marselha e não saiu do banco contra Manchester City, Gil Vicente e Olympiakos.