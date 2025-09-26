FC Porto
FC Porto reforça equipa de juniores com avançados colombianos
Julián Pérez e Jhojan de la Cruz, de 18 anos, chegam do Leones FC
Os colombianos Julián Pérez e Jhojan de la Cruz assinaram contratos profissionais com o FC Porto e vão integrar a equipa de juniores dos dragões.
Os avançados chegam à Invicta oriundos do Leones FC e têm ambos 18 anos.
Aos meios de comunicação do FC Porto, o avançado Julián Pérez descreveu-se como «um jogador muito potente, técnico, rápido e com um bom remate». Já o extremo Jhojan de la Cruz destacou que tem «um estilo de jogo atrevido».
O FC Porto lidera a Série Norte do campeonato nacional de sub-19, com sete vitórias noutras tantas jornadas.
