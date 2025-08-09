O FC Porto iniciou o Nacional de Juniores (sub-19) com um triunfo caseiro, na receção ao Moreirense (3-0). Na tarde deste sábado, no Estádio de Pedroso, os dragões venceram graças aos golos de André Miranda (16 minutos), Anhá Candé (48m) e de Mateus Mide (63m).

Os portistas dedicaram o triunfo a Jorge Costa, antigo capitão da equipa principal, falecido na terça-feira aos 53 anos.

Assim, os azuis e brancos lideram a Série Norte, com três pontos, igualados por Gil Vicente e Vitória de Guimarães. Segue-se a visita aos “Conquistadores”, na tarde de sexta-feira (17h). Por sua vez, o Moreirense aponta à receção ao Gil Vicente, também na sexta-feira (17h).

A homenagem ao #E2ERNO Capitão Jorge Costa dos Sub-19 na vitória frente ao Moreirense 💙 pic.twitter.com/ETb8gQOezR — FC Porto (@FCPorto) August 9, 2025

Na Série Sul, em Alcochete, o Sporting perdeu na receção à União de Leiria. Depois de Emanuel António marcar aos 19 e 45+3 minutos, os leões reduziram aos 52m. Todavia, o terceiro golo do emblema do Lis – por Elijah Maitland – surgiu aos 63m.

Por isso, quando o Sporting aplicou o 3-2, aos 84m, de penálti, era tarde demais.

Na segunda jornada, os leões recebem o Belenenses, na sexta-feira (11h). No mesmo dia, mas às 17 horas, a União de Leiria recebe o Tondela.

Desta ronda inaugural resta disputar o Santa Clara-Benfica, agendado para 19 de outubro. Os campeões em título estreiam-se no campeonato a 24 de agosto, em casa, contra a U. Leiria.

Outros resultados.

Série Norte:

Sp. Braga 1-1 Rio Ave

Gil Vicente 2-1 Famalicão

P. Ferreira 1-2 V. Guimarães

Vizela 0-0 Desp. Chaves

Série Sul:

Alverca 0-1 Belenenses

Tondela 2-2 Ac. Viseu

Torreense 3-1 Mafra