O FC Porto conseguiu esta manhã a primeira vitória na fase de apuramento de campeão de juniores, ao vencer na receção ao Alverca, por 2-1.

Umaro Candé e Francisco Guedes fizeram os golos dos dragões, Anderson Gomes marcou para a formação do Alverca.

Com este resultado, e decorridas quatro jornadas, o FC Porto segue no sexto lugar, com quatro pontos, a cinco do líder Benfica. O Alverca está em último, com um ponto.

Os outros resultados desta jornada:

Sporting de Braga – Sporting, 1-1

Famalicão – Vizela, 1-2

Estoril Praia – Benfica, 0-2