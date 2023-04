O FC Porto foi vítima de burla informática por uma rede sediada no sul de Espanha, que foi desmantelada em Sevilha e que terá obtido mais de dois milhões de euros através de um esquema informático, informam em Espanha.

De acordo com o Diario de Sevilla, duas das empresas vítimas desta burla foram clubes de futebol, apontando o jornal para perdas no valor 90 mil euros para o FC Porto. O outro clube foi o Anderlecht que perdeu meio milhão de euros no mesmo esquema.

Ainda segundo a mesma publicação, a organização criminal intercetava comunicações eletrónicas através de ciberataques, obtendo acesso a faturas por saldar. Depois de conseguir essa documentação, reclamavam o pagamento das faturas, indicando uma conta bancária da qual retiravam o dinheiro de forma mais rápida possível.

Além dos dois clubes, a rede criminosa lesou outras empresas um pouco por toda a Europa, tendo sido a denúncia de uma cadeia de perfumarias a estar na origem da investigação intitulada Lucus, que resultou na detenção de sete pessoas em Sevilha.