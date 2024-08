O FC Porto aderiu formalmente à acusação do Ministério Público na Operação Pretoriano e deduziu um pedido de indemnização civil no valor global de cinco milhões de euros contra todos os arguidos no processo, segundo apurou o Maisfutebol.

O processo, que vai dar entrada no tribunal nos próximos dias, refere-se apenas à Operação Pretoriano, que está relacionada com as agressões e ameaças na assembleia geral do clube, que teve lugar a 13 de novembro de 2023.

O ex-líder do Super Dragões, Fernando Madureira, e a sua mulher Sandra Madureira, também membro da claque, fazem parte dos doze arguidos que o Ministério Público acusou de três crimes de atentado à liberdade de informação, sete de ofensa à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo, 19 de coação e ameaça agravada, um de instigação pública a um crime, um de arremesso de objetos.

Além desta tomada de posição relacionada com a Operação Pretoriano, a direção de André Villas-Boas vai também constituir-se como assistente e fazer um pedido de indemnização no âmbito da operação Bilhete Dourado, que está a ser tratada separadamente.