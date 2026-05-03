O FC Porto segue imparável no Nacional de Juvenis (Sub-17) e, neste domingo, goleou na visita ao Real Massamá (4-0). Na 12.ª jornada da fase de apuramento de campeão, os dragões contaram com os golos dos avançados Tcherno Jamanca (47 e 90 minutos) e Rodrigo Barbosa (58m), e do médio Francisco Ferreira (90+4m).

De notar que Jamanca, de 16 anos, regista nove golos nos últimos sete jogos. Por isso, o jovem guineense é o melhor marcador nesta fase do Nacional de Juvenis, com 13 golos.

Ao cabo de oito vitórias consecutivas, o FC Porto continua na liderança, com 34 pontos, 11 de vantagem sobre o Sporting (2.º). No calendário dos dragões segue-se a receção aos leões, na manhã de domingo (11h).

Quanto ao Real, continua no 10.º e último lugar, com quatro pontos, antes da visita ao Benfica (4.º), no sábado (11h).

Também neste domingo, o Sporting triunfou na visita ao Alverca (9.º), por 2-1. O lateral Paulo Rodrigues (15 minutos) e o avançado Rafael Fial (58m) fizeram os golos dos leões.

Como referido, o Sporting está na vice-liderança, a 11 pontos do FC Porto, que visita no domingo (11h). Por sua vez, o Alverca aponta à receção ao Estoril (7.º), também no domingo (11h).

Confira a classificação da fase de apuramento de campeão do Nacional de Juvenis.

1.º - FC Porto, 34 pontos

2.º - Sporting, 23 pontos

3.º - Vitória de Guimarães, 21 pontos

4.º - Benfica, 20 pontos

5.º - Sp. Braga, 19 pontos

6.º - Famalicão, 18 pontos

7.º - Estoril, 15 pontos

8.º - Rio Ave, 10 pontos

9.º - Alverca, 6 pontos

10.º - Real, 4 pontos