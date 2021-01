Cara bem conhecida do FC Porto, Danilo vai voltar ao Dragão em fevereiro, na eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões que opõe a formação portuguesa à Juventus, de Cristiano Ronaldo.

Em entrevista ao TNT, o lateral-direito admitiu que será um reencontro especial.

«Quando saiu o sorteio foi uma sensação estranha, e vai ser assim até começar o jogo. Tenho uma história muito boa no FC Porto, foram quatro anos e uma identificação muito boa com o clube e a cidade, inclusivamente tenho casa lá. É um sentimento estranho. E o FC Porto é uma equipa tradicional na Europa, quando eu estava lá queria jogar este tipo de jogo, contra os melhores clubes do mundo, para verem que podíamos complicar a vida a qualquer equipa, e tenho a certeza que é isso que eles estão a pensar», começou por dizer.

«Juventus favorita? Pelo investimento, pelo nome dos jogadores, há que reconhecer isso. Mas quando a bola rola é diferente. Como disse, quando estava no FC Porto ficava doido neste tipo de jogos, porque queria vencer de todas as maneiras e talvez mostrar-me um pouco mais para o mundo do futebol e dar alegrias aos portistas. Por isso, a partir do momento em que a bola rola, é 50 por cento para cada um. Se não estivermos no máximo, não passamos a eliminatória», prosseguiu.

O internacional brasileiro deixou depois elogios a Ronaldo: «Tenho uma relação boa com ele, desde os tempos do Real Madrid. Procuro desfrutar o momento com este tipo de jogadores e pessoas. Ele é grande, como ele não vai existir mais ninguém. Tento aprender tudo o que tem para passar e tento motivá-lo, porque ele com motivação ajuda-nos ainda mais. E como admirador dele quero vê-lo a fazer as melhores coisas possíveis. Para mim é um orgulho ser companheiro dele.»