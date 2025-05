A Juventus garantiu na noite deste domingo o apuramento para a próxima edição da Liga dos Campeões e isso é uma boa notícia para os confres da SAD do FC Porto.

Conforme estipulado no acordo de empréstimo de Francisco Conceição, os dragões vão encaixar mais três milhões de euros com a qualificação da Juve para a Champions.

Esta verba soma-se aos sete milhões fixos, que já estavam garantidos, perfazendo um total de 10 milhões pela cedência por uma época do extremo internacional português.

Com Francisco Conceição e Alberto Costa a titulares (e Renato Veiga a sair do banco), os «bianconeri» sofreram para vencer este domingo em casa do Veneza (2-3) e garantiram o quarto lugar, que dá acesso à principal prova europeia.

Ao que tudo indica, a Juventus não irá acionar a cláusula de compra por Francisco Conceição, que ficou estipulada no acordo, no valor de 30 milhões de euros.