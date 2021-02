O jogador do FC Porto, Pepe, em declarações na flash interview da Eleven Sports, após a vitória frente à Juventus (2-1), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões:

[Sabor amargo pelo golo sofrido] «Neste tipo de jogos é complicado sofrer golos em casa, mas fizemos um grande jogo, tudo o que faltou contra o Boavista houve neste jogo. Estamos de parabéns. Está tudo em aberto, trabalhámos como uma equipa, como este clube exige. Agora é olhar para o futuro.

[Pressão que originou o primeiro golo] Estudámos bem a Juventus. A equipa assimilou muito bem o que o treinador pediu. Sabíamos que tínhamos de pressionar alto para não deixar a Juventus jogar.

[Reencontro com Ronaldo] É sempre especial. Tenho um carinho imenso por ele, ele sabe isso. Hoje o mais importante é a primeira vitória do FC Porto contra a Juventus na história do clube.»