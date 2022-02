Vice-presidente do West Ham e membro do Parlamento do Reino Unido, Karren Brady teceu duras críticas a Pepe, a propósito da expulsão do capitão do FC Porto no clássico com o Sporting.

Num artigo de opinião assinado no The Sun, Brady recordou o historial de Pepe com suspensões e atitudes anti-desportivas, como a agressão a Javier Casquero em 2009 que lhe valeram dez jogos de suspensão ao serviço do Real Madrid ou a expulsão no Portugal-Alemanha do Mundial 2014 por agressão a Muller, e afirmou mesmo que uma suspensão – algo que pode vir a acontecer – seria um final de carreira adequado ao internacional português.

«Não lhe restam muitos anos no futebol. Ele faz 39 anos na próxima semana e há a indicação de que poderá ser suspenso por dois anos. Aconteça isso ou não, os futebolistas têm de perceber que não estão em campo para magoar os adversários. Percebo que tenham de ser competitivos, mas não é a abrir caminho sobre toda a gente que se faz isso», escreveu.

Mais à frente, Karren Brady acrescentou: «Pepe já se despediu da sua carreira. E claro que alguém vai dar-lhe um emprego no futebol. Mas o facto de um homem poder despertar tanto ódio e desprezo é uma boa causa para manter as portas dos estádios fechadas para ele. É possível que ele tenha tentado limpar um pouco do seu histórico, mas é preciso uma escova e um balde de desinfetante para fazer um pouco do trabalho. Assim, os acontecimentos no Estádio do Dragão [expulsão no clássico e possível suspensão de dois anos] são um fim adequado para o Pepe.»