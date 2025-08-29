O FC Porto acertou com o Arsenal os detalhes para desbloquear a contratação de Jakub Kiwior.

Dragões pagam para já dois milhões de taxa de empréstimo pelo internacional polaco, que fica com uma cláusula de compra obrigatória de 17 milhões de euros.

Além destes valores, o FC Porto acordou com o clube londrino o pagamento de uma verba a rondar os cinco milhões de euros, consoante o defesa de 25 anos atinja determinados objetivos.

O Arsenal deu luz verde à saída de Kiwior assim que teve a garantia de contratar o equatoriano Hincapié ao Bayer Leverkusen. Por ser esquerdino, o central também pode jogar como lateral, sendo essa uma solução vista com bons olhos por Francesco Farioli.

Kiwior tem 35 internacionalizações pela Polónia e nas últimas três épocas representou os londrinos (68 jogos e três golos), que o contrataram por 19,5 milhões de euros ao Spezia, em 2022/23.

O defesa polaco é aguardado entre hoje e amanhã no Porto para fazer exames médicos e assinar contrato, que deverá ser válido por cinco épocas.