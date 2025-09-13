Jakub Kiwior, defesa do FC Porto, analisou em declarações à Sport TV a vitória por 1-0 frente ao Nacional. O defesa polaco mostrou-se satisfeito com a estreia e falou ainda da grandeza de um clube como o FC Porto.



Prazer em jogar no Dragão

«Sim, foi um jogo difícil, mas estou muito feliz porque foi um jogo difícil. Nós ganhamos e a atmosfera no estádio foi incrível. Então é um prazer jogar neste estádio com a equipa.»

Colegas ajudaram na adaptação

«Sim, sim, ele ajudou-me muito, mas não só ele, toda a equipa ajudou-me. Estive aqui por uma semana, mas a equipa ajudou-me muito, porque tudo é novo para mim. Foi uma semana difícil para mim, mas a equipa ajudou-me muito e foi fácil.»

Satisfação por ter a oportunidade de se estrear

«Sim, foi fantástico. Eu não esperava isso, mas eu posso agradecer ao treinador. Ele me deu uma grande oportunidade e eu estou muito feliz por ter conseguido jogar este jogo.»

Grandeza do FC Porto

«O Porto é uma grande equipa e é um prazer para os jogadores vir para aqui jogar.»