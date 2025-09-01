OFICIAL: FC Porto anuncia Jakub Kiwior
Defesa internacional polaco chega do Arsenal para reforçar os dragões
O FC Porto anunciou Jakub Kiwior como reforço. O defesa de 25 anos chega proveniente do Arsenal a título de empréstimo, sendo que os dragões pagam dois milhões de euros ao clube inglês.
A cedência conta com uma opção de compra fixada nos 17 milhões de euros por 100 por cento do passe do jogador, aos quais se podem acrescer até cinco milhões de euros em objetivos.
Internacional polaco, Kiwior jogou no Arsenal nas últimas três temporadas. Antes tinha representado o Spezia, da Liga Italiana, por uma época e meia. Passou também pelo MSK Zilina e pelo Podbrezová, da Eslováquia.
Na última temporada, pelos «Gunners», Kiwior foi opção em 30 encontros, somando um golo e duas assistências. O canhoto polaco jogador que pode tanto jogar a defesa central como também a lateral esquerdo.
É, portanto, um reforço de peso para a linha defensiva de Francesco Farioli , que já havia contratado o compatriota Jan Bednarek na presente janela de mercado.
Kiwior é o novo camisola 4 do FC Porto.
Our new number 4⃣— FC Porto (@FCPorto) September 1, 2025
Welcome, Jakub 🇵🇱#SeguimosJuntos pic.twitter.com/pNbqkVNBqv