João Mário, jogador do FC Porto, na flash interview à SIC Notícias, após a vitória no Dragão diante da Lazio, por 2-1, em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa:

«[Com que sensações sai do jogo?] Sensações boas, estamos felizes pela vitória. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, [contra] uma equipa que quer jogar com bola e sai muito fácil da zona de pressão. Mas, na segunda parte, conseguimos mostrar o nosso melhor nível e conseguimos a vitória, que era o nosso principal objetivo.

[Conseguiu assistir Toni Martínez por duas vezes] Muito feliz pelo Toni, que fez dois golos e muito feliz também pela vitória da equipa. Consegui fazer duas assistências, é para isso que trabalho todos os dias, para ajudar a equipa a atingir os objetivos. Hoje, conseguimos o principal objetivo que era a vitória e estou muito contente por isso.

[Vontade maior de vencer o campeonato ou a Liga Europa?] O nosso principal objetivo é claramente o campeonato, mas queremos vencer as três competições em que estamos. Hoje foi um passo importante com esta vitória e agora é focar no próximo jogo do campeonato, no próximo domingo e, mais tarde, na próxima semana, conseguir outra vitória no terreno da Lazio.

[Foi preciso puxão de orelhas do treinador ao intervalo?] Corrigimos alguns aspetos em que não estávamos tão bem na primeira parte, eles estavam a sair muito facilmente a jogar e, na segunda parte, corrigimos isso. Tivemos muito melhor e isso notou-se com a entrada forte e o golo no início da segunda parte e mantivemos o nível de jogo até ao final.»