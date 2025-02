Leonardo Fajardo assinou o primeiro contrato profissional da carreira com o FC Porto e prolongou o vínculo que o liga aos azuis e brancos desde os 13 anos.

Aos 18, o avançado leva um total de 15 golos em 20 jogos pelos sub-19 até ao momento na temporada e tem em Cristiano Ronaldo a maior referência no mundo do futebol.

«Sei que é fruto do meu trabalho, mas tenho de agradecer a este grande clube, à minha família e aos meus agentes. No fundo, a todos os que estiveram por trás deste momento. Samu é a minha grande inspiração no clube, é um jogador diferenciado que marca muitos golos. A minha referência sempre foi o Cristiano Ronaldo, que para mim é o melhor jogador do mundo», referiu.