Luuk de Jong viveu um fim de semana especial. O avançado do FC Porto foi homenageado pelo PSV e confessou que a cerimónia o deixou «emocionado», ao mesmo tempo que reforçou a ambição de regressar rapidamente aos relvados com a camisola azul e branca.

«Foi uma grande honra. Houve momentos em que me senti mesmo emocionado. Foi muito bom voltar, ver toda a gente e poder despedir-me como devia», contou o internacional neerlandês, em declarações aos meios do FC Porto.

«No fim da temporada ainda não sabia o que queria fazer, nem para onde iria. O meu contrato terminou e acabou por não haver despedida. Por isso, foi importante poder voltar agora e fechar esse ciclo», acrescentou.

Atualmente a recuperar de lesão, de Jong garantiu que a homenagem serviu de «combustível extra» para voltar rapidamente às opções de Farioli.

«Estar lesionado é sempre difícil, passamos muito tempo sozinhos no ginásio. Mas este momento deu-me ainda mais energia para trabalhar e voltar o mais rápido possível. Quero ajudar o FC Porto e deixar a minha marca aqui, ganhar títulos e retribuir a confiança que me deram», afirmou.

O avançado holandês continua em tratamento e ainda não tem data definida para regressar à competição, mas assegura que a motivação «nunca foi tão grande».