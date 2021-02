Nas últimas horas, muitos foram os que partilharam nas redes sociais mensagens de apoio a Nanu, depois de o jogador do FC Porto ter sofrido uma concussão cerebral e traumatismo vértebro-medular com perda de conhecimento no jogo com o Belenenses.

Uma das publicações, partilhada por Mateus Uribe no Instagram, teve um comentário de agradecimento de Nanu.

«Sempre juntos, irmão», escreveu o lateral luso-guineense, que já entretanto já teve alta do Hospital S. Francisco Xavier, em Lisboa, onde passou a noite.