Iván Marcano, Zaidu e Fábio Vieira continuam lesionados e falharam o treino desta terça-feira do FC Porto, o último antes do jogo com o Bodo/Glimt.

O trio tem estado ausente dos treinos às ordens de Vítor Bruno, situação que se verificou esta manhã, pelo menos nos 15 minutos abertos à comunicação social.

O FC Porto estreia-se na Liga Europa esta quarta-feira, em casa do Bodo/Glimt, às 17h45.