Sérgio Conceição, em declarações na sala de imprensa do Sánchez-Pizjuán, após a derrota por 2-0 frente ao Chelsea, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões:



«O lance do Marega? Vocês podem analisar. Obviamente que a mim pareceu-me penálti. Ainda não tive a oportunidade de rever as imagens. De qualquer das maneiras, fizemos um bom jogo. As perspetivas que temos para a segunda mão não são nem mais nem do menos do que tínhamos antes deste jogo. Acreditamos no que fazemos e no grupo que temos. Fizemos uma exibição coletiva forte. Houve dois erros individuais que deram dois golos ao adversário. Fizemos mais para sair com outro resultado do que o Chelsea. Sabemos que podemos reabrir a eliminatória, mas primeiro temos de fazer não dois, mas um golo. Somos capazes e competentes para que isso aconteça.»