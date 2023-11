O FC Porto anunciou esta segunda-feira que os bilhetes disponíveis para a deslocação a Barcelona, para o jogo da quinta eliminatória da Liga dos Campeões, marcado para dia 28 de novembro (20h00), esgotaram poucas horas depois de terem sido colocado à venda.

O clube colocou os ingressos à venda esta manhã, com preço único de 55 euros, exclusivamente através das plataformas online, e, ao fim de poucas horas, já estavam todos vendidos, com o clube a antecipar que «o setor visitante do Estádio Olímpico Lluis Companys estará pintado de azul e branco» na próxima terça-feira.