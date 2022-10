A vitória sobre o Club Brugge e o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões permitiu ao FC Porto elevar o encaixe financeiro nesta edição para prova para 57,517 milhões de euros.

Nesta quarta-feira, os dragões começaram por garantir a entrada nos cofres de 2,8 milhões de euros - valor pago por vitória na fase de grupos - e cerca de duas horas depois somaram a esse valor mais 9,6 milhões de euros, consequência do apuramento para os oitavos de final, assegurado após o empate do Atlético Madrid com o Bayer Leverkusen.

Assim, em poucas horas o FC Porto recebeu duas «gordas» transferências da UEFA num total de 12,4 milhões de euros. Antes, os campeões nacionais já tinham arrecadado 45,117 milhões de euros na presente edição da Champions: €39,517M pela entrada na fase de grupos e €5,8M pelas duas vitória sobre o Bayer Leverkusen.

O FC Porto pode ainda terminar a fase de grupos com um bolo acima dos 60 milhões de euros: para isso, precisa de vencer o Atlético Madrid na próxima semana no Estádio do Dragão, garantindo dessa forma mais um «cheque» (o quarto) de 2,8 milhões de euros.

Os milhões do FC Porto na Champions 2022/23: