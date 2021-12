Se Pepê está fora do jogo diante do Atlético de Madrid, Pepe, João Mário e Grujic permanecem em dúvida. Os dois portugueses já constavam no boletim clínico dos dragões ao qual se juntou o médio que sofreu uma entorse.



Sérgio Conceição revelou a lesão do internacional sérvio e fez um reparo aos profissionais do FC Porto.



«O Grujic não é por isso [covid-19], mas sim devido à fraca qualidade dos relvados que temos, fez uma entorse e está difícil que jogue. Vamos ver. É importante alertar todos os profissionais do FC Porto, dos diferentes departamentos, que temos de andar todos à mesma velocidade, uma velocidade de alto nível. Não podem andar uns a uma velocidade e outros a outra», referiu, em conferência de imprensa.



Apesar dos problemas físicos dos jogadores acima referidos, o técnico dos azuis e brancos não descartou a sua utilização no embate com o campeão espanhol.



«O Grujic ainda não está fora. É possível que consiga estar disponível, mas vai ser muito difícil. Cada hora que passa... Assim como o Pepe e o João Mário», acrescentou, recusando revelar se Vitinha pode ocupar a vaga do sérvio e do castigado Uribe.



O FC Porto-Atlético de Madrid joga-se esta terça-feira, às 20h00, no Dragão. Os dragões ocupam o segundo lugar do grupo B com cinco pontos e dependem apenas de si próprios para chegar aos oitavos de final.