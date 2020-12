Desde que chegou ao FC Porto, Sérgio Conceição ultrapassou a fase de grupos da Liga dos Campeões nas três vezes em que participou, tendo arrecadado 180 milhões de euros em receitas da UEFA. Confrontado com esses números, o técnico dos dragões desvalorizou.



«É consequência de bons resultados na Liga dos Campeões. Estou aqui para trabalhar, não sou diretor financeiro. Não estou minimamente a pensar no dinheiro. O meu trabalho é ganhar jogos, potenciar jogadores que são importantes em alguns encaixes financeiros que o clube possa fazer. Fico contente porque dá estabilidade e nesta fase que vivemos, é sempre importante. Fico feliz, mas não penso muito nisso», referiu, em conferência de imprensa.



Na última quinta-feira, Jorge Jesus felicitou os azuis e brancos pela passagem aos oitavos de final da Champions. Conceição retribuiu as felicitações às águias pela passagem aos 16 avos de final e elogiou o percurso do Sp. Braga na segunda prova da UEFA.



«Faltou dizer a equipa, mas referiu-se à estrutura e isso inclui toda a gente. Da mesma forma que o faço com a passagem do Benfica, faço-o com o Sp. Braga que fez um trajeto fantástico num grupo que não era nada fácil. As equipas portuguesas estão de parabéns», disse.