As buscas realizadas pelo Ministério Público no Dragão foram um dos temas da conferência de imprensa de Sérgio Conceição, na véspera do jogo da Liga dos Campeões contra o Liverpool. O técnico do FC Porto recusou responder à questão num primeiro momento, mas perante a insistência, acabou por abrir o jogo.



O treinador dos dragões frisou que o tema nem foi discutido pelo grupo de trabalho e pediu que ninguém fosse julgado em praça pública.



«Olhamos para o que é o nosso trabalho e o nosso foco. Tudo o resto… Falamos de futebol. Tudo o que seja falar do futebol, não quero», atirou.



«Isso não foi falado, sinceramente. Essas situações passam um bocadinho ao lado dos jogadores que estão mais focados no que gostam como as famílias e as redes sociais. Ao mesmo tempo, eles são experientes e inteligentes e veem notícias, mas isso não foi comentado. Espero que as pessoas não sejam julgadas em praça pública como acontece com os treinadores. Tem direito à presunção de inocência. Confio nas pessoas do FC Porto, nomeadamente no nosso presidente», acrescentou, de forma peremptória.



O Ministério Público suspeita, lembre-se, de «crimes de abuso de confiança, fraude fiscal e branqueamento de capitais» em algumas das transferências promovidas pelo clube.