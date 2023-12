Sérgio Conceição reconheceu que o fosso que separa as melhores equipas portuguesas das melhores da Europa é cada vez maior e, por isso, acha altamente improvável que feitos como o alcançado pelo FC Porto de José Mourinho há 19 anos, com o atual treinador dos dragões no plantel, se repitam.

«Somos um país que está cada vez está mais longe desses países poderosos e das equipas apetrechadas que têm muitos dos melhores jogadores do Mundo. Há uma décalage cada vez maior», disse sem deixar cair o sonho.

«Na prática, o futebol é bonito porque, se calhar, em 87 ninguém diria que o FC Porto conseguiria o que conseguiu. E em 2004 também. Eu estava nessa equipa e infelizmente não pude jogar porque tinha feito seis meses na Lazio e na altura um jogador não podia representar dois clubes na mesma competição», disse o treinador do FC Porto na antevisão ao jogo desta quarta-feira com o Shakhtar.

«Mas sinto que é cada vez mais difícil, muito difícil», acrescentou.

Apesar das dificuldades crescentes, desde que Conceição assumiu o comando técnico dos dragões (em 2017/18) o FC Porto passou quatro vezes a fase de grupos e em duas delas chegou mesmo aos quartos de final. Retorno financeiro diretamente associado ao financeiro, importante para se criar condições para se lutar por títulos. «Não sou gestor financeiro, não faço parte da direção. Estou aqui para conquistar títulos. Essas vitórias são importantes para conquistar títulos. Obviamente que na Liga dos Campeões é absolutamente fundamental chegar o mais longe possível, mas esse é o meu papel e o dos jogadores. Dar o máximo para que esses títulos possam ter também retorno financeiro para o clube. Volto a dizer: os clubes portugueses vivem em grandes dificuldades e não é só o FC Porto», reiterou.