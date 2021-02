Sérgio Conceição fez a antevisão à receção à Juventus, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e salientou as qualidades dos campeões italianos para o jogo de amanhã, no Dragão.

«Espero uma Juventus forte. Nos últimos oito jogos sofreu apenas dois golos. É uma equipa sólida, os jogadores conhecem-se bem, tem identidade muito próximo. É uma equipa que "só" ganhou 3-0 em casa do Barcelona... Mas vai também ter dificuldades porque vai apanhar um FC Porto dentro do seu ADN, com mentalidade vencedora e capacidade de perceber o que temos de fazer nos diferentes momentos do jogo para ir à procura do resultado positivo que é a vitória», começou por dizer o técnico portista, que abordou também alguns aspetos táticos:

«Além da qualidade individual de um ou outro elemento, até direi todos, em termos coletivos é uma equipa que quando tem bola sabe o que faz, os jogadores dificilmente perdem a bola, são fortes a explorar as costas da linha defensiva, tem jogadores nas alas interessantes. Penso que não estando o Cuadrado jogará o Chiesa, que aparece bem em zonas de finalização. O McKennie sobre a esquerda, mas mais por dentro. É uma equipa com uma dinâmica interessante. Temos de estar atentos à dinâmica e ao que acho essencial olhar: à equipa e aos jogadores. A Juventus consegue ter várias soluções para chegar à baliza do adversário.»

Conceição falou também da diferença entre a falta de consistência defensiva no campeonato para as boas prestações na Liga dos Campeões e disse ter uma explicação: «Os jogadores sabem o que se passa, não é um problema deste momento, é um problema que se arrasta há algum tempo, porque não é normal equipas minhas sofrerem assim tantos golos, principalmente em casa. Tem a ver com a forma como atacamos e a possibilidade que damos ao adversário de contra-atacar.»

O FC Porto defronta a Juventus esta quarta-feira, às 20 horas, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.