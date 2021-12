FC Porto, Atlético de Madrid e AC Milan. Há três equipas para apenas um lugar na fase a eliminar da Liga dos Campeões. Os dragões partem em vantagem, visto que estão no segundo lugar com cinco pontos enquanto colchoneros e rossoneri têm quatro pontos.



Na véspera do encontro decisivo diante dos colchoneros, Conceição mostrou a convicção de que o líder da Serie A vai bater o já apurado Liverpool pelo que os azuis e brancos têm de focar-se em ganhar terça-feira.



«Estou convencido de que o AC Milan vai ganhar ao Liverpool como estava de que ia fazer um bom resultado contra o Atlético. Temos de ganhar e pensar só no nosso jogo. Conheço as equipas e o contexto, daí a minha convicção de que o AC Milan irá dar uma boa resposta amanhã [terça-feira]. Temos de fazer o nosso trabalho e ganhar. Estamos numa situação vantajosa nesse sentido», opiniou, em conferência de imprensa.



O Atlético de Madrid visita o anfiteatro portista depois de uma derrota surpreendente no passado sábado frente ao Maiorca, em pleno Wanda Metropolitano. O treinador do FC Porto recusou dar importância ao desaire caseiro do adversário, lembrando a competitividade do campeonato espanhol.



«Podemos olhar para a valia dos dois campeonato e para os testes semanais que as equipas têm. Será um bocado mais elevado em Espanha, acho eu. Vão defrontar-se dois grandes clubes, duas boas e equipas e quando o árbitro apitar, tudo o que pode ser o mau momento nas provas internas ou uma ou outra ausência, passará. O importante é o que coletivamente vamos fazer. Eu tenho este pensamento, mas obviamente que [as ausências] fazem diferença na dinâmica», disse.



Em caso de triunfo esta terça-feira frente ao campeão espanhol, Sérgio Conceição superará Jesualdo Ferreira como o treinador portista com mais vitórias na Liga dos Campeões (17), dado que este referiu não ter nenhum significado em especial.



«Não ligo a estatísticas. Normalmente festejamos títulos, não festejamos vitórias ou recordes. Nesse sentido não representa nada. Coincide com a passagem aos oitavos de final da Liga Campeões e nesse sentido, ficarei muito feliz. Não por bater o recorde de vitórias na Champions, mas pela passagem. Ficarei igualmente muito feliz se no final da época ganhar títulos», concluiu.