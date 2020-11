O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admitiu de forma clara que a equipa está a ter problemas no processo defensivo. Na antevisão ao jogo com o Marselha, o técnico sublinhou que tem estado atento a um problema que não é comum na equipa.

«Não é um problema de setor defensivo ou guarda-redes, é um problema de toda a equipa e onde nós conseguimos identificar o porquê de sofrer esses golos», começou por dizer.

«É verdade que com Sp. Braga e Paços de Ferreira, o primeiro remate à baliza deu golo e isso dá conforto aos adversários. Independentemente, disso, há situações que não estamos a fazer e nas quais éramos muito fortes, que fazem parte da nossa identidade, das nossas características como equipa», acrescentou.

Conceição refletiu depois: «Não estamos a cumprir. Às vezes, basta, naquilo que é numa dinâmica, num processo defensivo, haver um jogador que não está a cumprir, ou estar mal posicionado, ou ocupar mal o espaço ou não ser comprometido na reação à perda para haver um desequilíbrio ou descompensação. Não tem sido um, tem sido mais.»

O treinador frisou que a questão está identificada e que está «a trabalhar nisso», para que o FC Porto volte a níveis defensivos melhores

«Percebemos claramente [o problema], estúpido era não perceber que algo não está bem ao sofrer tantos golos. Mesmo equipas que treinei antes eram muito consistentes em termos defensivos. É algo de anormal que está a acontecer», concluiu Conceição sobre o tema, já depois de revelar que Pepe deve falhar o jogo com o Marselha.