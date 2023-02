Sérgio Conceição não esconde o sonho de conduzir o FC Porto à final da Liga dos Campeões. O treinador dos dragões diz que o clube «pode e deve sonhar», mas lembrou que não se pode ganhar a Champions «sem qualidade».



«Não se pode ganhar a Liga dos Campeões sem qualidade. Há esta distância que se vai criando entre as equipas que pertencem aos grandes campeonatos na Europa e as outras. Não quer dizer que não tenhamos possibilidade de chegar e de disputar uma final, esse é o nosso objetivo», começou por dizer, em declarações aos meios do emblema portista.



«Quando entramos na prova, entramos com esse objetivo, mas é difícil. Dentro dessa dificuldade, sentimo-nos bem. Essa evolução acho que a temos tido. Temos feito fases de grupo muito boas e temos dado sempre uma boa resposta à exceção de um ano. Estou a lembrar-me de alguns jogos em que fomos eliminados já nos quartos, como com o Chelsea, no qual não fomos nada inferiores. Podemos e devemos sonhar. Faz parte da nossa vida pessoal e profissional», acrescentou.



Depois de ter superado a fase de grupos, o FC Porto defronta na próxima quarta-feira o Inter, em Itália, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.