Atenas é um ponto secundário no calendário europeu do FC Porto em 2020/21. Por culpa da competência azul e branca, os dragões defrontam o Olympiakos já qualificados para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões (16ª vez em 24 participações) e aproveitarão certamente para dar minutos num palco mediático a muitos atletas cuja utilização tem sido escassa.

A importância do jogo é, porém, inversamente proporcional no simbolismo que empresta à relação entre o FC Porto e Sérgio Conceição. O treinador fará o 34º jogo de cariz europeu com o selo da UEFA de dragão ao peito e iguala o recorde estabelecido em 2010 por Jesualdo Ferreira.

Conceição fez oito jogos internacionais na campanha de 2017/18, mais 20 nas duas épocas seguintes, salomonicamente divididos. Na presente participação faz agora o sexto duelo, sabendo desde já que terá direito a mais dois, pelo menos.

Sérgio Conceição, caso nenhuma surpresa gigantesca surja pelo caminho, passará a ser dentro de próximas semanas o treinador que orientou o FC Porto em mais jogos das competições europeias, deixando para trás no top5 outros nomes marcantes no universo azul e branco: o já citado Jesualdo, Fernando Santos, José Mourinho e José Maria Pedroto.

Os outros dois treinadores que conduziram o FC Porto à conquista de títulos europeus, Artur Jorge e André Villas-Boas, ficam de fora deste grupo restrito. O Rei Artur, campeão europeu em 1987, conduziu o FC Porto em 27 jogos na UEFA. André, vencedor da Liga Europa em 2011, fez 17 jogos para essa competição em 2010/11.

Sérgio, Jesualdo e Fernando Santos chegaram aos «quartos»

O adepto de qualquer clube dirá algo parecido com isto: mais importante do que o número de jogos é o número de vitórias e de troféus conquistados. Elementar. Nesse capítulo, Sérgio Conceição estará atrás, então, de Artur Jorge, André Villas-Boas e José Mourinho, os três homens capazes de ganhar provas europeias no banco azul e branco.

Conceição já tem, no entanto, resultados europeus para mostrar. Na época 2018/19 chegou aos quartos-de-final da Liga dos Campeões e igualou um feito também alcançado por Jesualdo Ferreira (2008/09) e Fernando Santos (1999/00). Importa acrescentar que o Engenheiro do Penta chegou ao mesmo patamar na Taça UEFA (2000/01).

Nesta lista está ainda o nome do saudoso José Maria Pedroto. Foi treinador do FC Porto em três períodos diferentes, conseguindo levar o clube à primeira final europeia em 1984, na Taça das Taças. Nessa altura, a doença já o debilitara e afastara do comando presencial da equipa, tendo Pedroto delegado as funções em António Morais. Mesmo assim, o eterno Zé do Boné esteve em 30 jogos nas provas da UEFA, o primeiro na distante época de 1966/67.

Para o FC Porto, a visita ao Olympiakos é pouco mais do que um mero cumprir de calendário – sim, o orgulho, o prestígio e o dinheiro também estão em jogo. Para Sérgio Conceição, é a certeza estatística de que está ligado de uma forma muito especial à instituição. A história continua.

O TOP-5 DE TREINADORES NO NÚMERO DE JOGOS EUROPEUS:

1. Sérgio Conceição: 34 *

. 2017/18: 8 jogos na Champions (3V, 2E, 3D)

. 2018/19: 10 jogos na Champions (6V, 1E, 3D)

. 2019/20: 2 jogos na Champions + 8 na LE (4V, 1E, 5D)

. 2020/21: 5 jogos na Champions (3V, 1E, 1D)

TOTAL: 33 jogos europeus (16V, 5E, 12D) – fará o 34º em Atenas *

Melhor registo: quartos-de-final da Champions em 2018/19

Sérgio Conceição tem 33 jogos na Europa e 16 vitórias

2. Jesualdo Ferreira: 34

. 2006/07: 8 jogos na Champions (3V, 3E, 2D)

. 2007/08: 8 jogos na Champions (4V, 2E, 2D)

. 2008/09: 10 jogos na Champions (4V, 3E, 3D)

. 2009/10: 8 jogos na Champions (5V, 0E, 3D)

TOTAL: 34 jogos europeus (16V, 8E, 10D)

Melhor registo: quartos-de-final da Champions em 2008/09

Jesualdo fez 34 jogos na Europa e venceu 16

3. Fernando Santos: 32

. 1998/99: 6 jogos na Champions (2V, 1E, 3D)

. 1999/00: 14 jogos na Champions (7V, 2E, 5D)

. 2000/01: 2 jogos na Champions + 10 na Taça UEFA (4V, 5E, 3D)

TOTAL: 32 jogos europeus (13V, 8E, 11D)

Melhor registo: quartos-de-final da Champions em 1999/2000 e quartos-de-final da Taça UEFA em 2000/2001

No FC Porto, Fernando Santos fez 32 jogos na UEFA e ganhou 13

4. José Mourinho: 31

. 2001/02: 4 jogos na Champions (1V, 0E, 3D)

. 2002/03: 13 jogos na Taça UEFA (8V, 2E, 3D)

. 2003/04: 1 jogo na Supertaça e 13 na Champions (7V, 5E, 2D)

TOTAL: 31 jogos europeus (16V, 7E, 8D)

Melhor registo: vencedor da Taça UEFA em 2002/03 e da Champions em 2003/04

José Mourinho: 31 jogos, 16 vitórias e dois troféus europeus no FC Porto

5. José Maria Pedroto: 30

. 1966/67: 2 jogos na Taça das Feiras (1V, 0E, 1D)

. 1967/68: 2 jogos na Taça das Feiras (1V, 0E, 1D)

. 1968/69: 4 jogos na Taça das Taças (2V, 1E, 1D)

. 1976/77: 2 jogos na Taça UEFA (0V, 1E, 1D)

. 1977/78: 6 jogos na Taça das Taças (3V, 1E, 2D)

. 1978/79: 2 jogos na Taça dos Campeões (1V, 0E, 1D)

. 1979/80: 4 jogos na Taça dos Campeões (2V, 1E, 1D)

. 1982/83: 4 jogos na Taça UEFA (3V, 0E, 1D)

. 1983/84: 4 jogos na Taça das Taças (2V, 0E, 2D) *

* o FC Porto fez mais cinco jogos na prova e foi finalista vencido. Devido a doença, José Maria Pedroto cedeu o comando da equipa a António Morais nessas partidas.

TOTAL: 30 jogos europeus (15V, 4E, 11D)

Melhor registo: finalista vencido da Taça das Taças em 1983/84 * (com António Morais)