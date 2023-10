Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à Eleven DAZN, depois da derrota, em casa, diante do Barcelona (0-1), em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

- O que quer que lhe diga? Fizemos um jogo muitíssimo bom. Os árbitros devem estar contentes com a exibição que fizeram. Nós estamos desiludidos e frustrados. Os meus jogadores fizeram um jogo fantástico, criaram muitas ocasiões. Jogámos contra um grande clube, mas jogamos contra mais do que um grande clube.

Um jogo quase perfeito do FC Porto…

- Um jogo perfeito, para um treinador, é quando se ganha A estratégia foi cumprida pelos jogadores, mas para jogar nesta prova todos têm de estar focados, não se podem cometer determinados erros. Depois é injusto para todos aqueles que trabalham, é meter em causa todo o espírito destes jogadores.

O que falta ao FC Porto?

- O que falta é trabalhar de forma ambiciosa, agora queremos ganhar o jogo com o Portimonense. O ano passado começamos esta competição com duas derrotas, agora com uma vitória e uma derrota.