Independentemente do que acontecer terça-feira em Sevilha, Sérgio Conceição frisou que há algo que ninguém pode tirar à equipa do FC Porto: mérito por tudo o que fez na Champions até ao momento.



«Chegámos uma vez aos oitavos, outra aos quartos e agora estamos a meio de uma eliminatória dos quartos de final. Dentro do fosso que existe entre as equipas que estão nos cinco principais campeonatos do mundo e as outras, é de realçar ainda mais todo o trajeto independentemente do resultado amanhã [terça-feira]. Ninguém quer ganhar mais do que eu. Acredito que o presidente e os adeptos queiram ganhar tanto como eu. Ninguém pode apagar o que temos feito na Liga dos Campeões. Estamos em Portugal, gastamos o que gastamos, temos as dificuldades que temos. Há uma diferença inacreditável em relação aos outros. Mas estamos prontos para ir à luta e para dar luta», sublinhou, na conferência de imprensa de antevisão ao segundo jogo contra o Chelsea.



Tal como havia dito um dia antes da primeira mão, o treinador dos dragões reiterou que a derrota pesada do Chelsea contra o WBA (5-2) não foi incluída na análise feita e exibida aos jogadores.



«Como disse, vi o jogo e os golos, mas não mostrámos nem falámos disso aos jogadores. Preocupamo-nos com o que temos de fazer em função da estratégia para o jogo. Não vamos buscar um jogo isolado só porque o Chelsea perdeu. Foram observadas algumas situações e algumas fragilidades que ficaram patentes nesse jogo. Pode acontecer o Chelsea ficar em inferioridade numérica contra nós e termos de saber o que podemos explorar», referiu.



Por último, Conceição confirmou que todo o plantel vai seguir viagem para Sevilha com exceção de Diogo Costa, infetado com Covid-19.



«Taremi e Sérgio Oliveira? Fico confortável que todos viagem. Só não levo Diogo Costa que tem covid-19. Ainda se tentou arranjar zona protegida, mas não deu. Vamos todos, porque somos grupo forte e unido», concluiu.