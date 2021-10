Sérgio Conceição participou num podcast da autoria de Júlio Heitor, no qual conversou com os humoristas Ricardo Araújo Pereira e Joana Marques, num registo mais descontraído do que o habitual.

Entre vários assuntos mais leves, a conversa passou também pelo lado desportivo e pelo próximo jogo dos dragões na Liga dos Campeões.

Conceição assumiu a importância da partida, depois da derrota com o Liverpool, mas acredita que o facto de o estádio poder estar lotado será um forte argumento.

«O jogo com o Milan vai ser uma cartada importante para passagem à próxima fase. O facto de podermos ter estádio com lotação completa, será bom para nós. É como uma salada com todos os ingredientes de que gostamos», declarou.

O treinador do FC Porto foi ainda confrontado com o ‘mau-feitio’ e respondeu com bom-humor.

«Quando acabar a minha carreira não quero ter muitos amigos, quero ter muitos títulos. Títulos coletivos, não individuais», começou por dizer.

Já na conversa com Ricardo Araújo Pereira, Conceição comentou alguns pontapés dados em garrafas, garantindo uma coisa: se as garrafas fossem de vinho, não o faria.

«Mando alguns pontapés em garrafas, é verdade. Mas é porque são garrafas de água, se fossem de vinho não mandava. Aproveitava todas para beber», respondeu, sorridente.

Veja o programa com a presença de Sérgio Conceição a partir dos 30 minutos.