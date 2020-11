Sérgio Conceição não conta com Pepe para o jogo desta quarta-feira em Marselha, relativo à 4.ª jornada da Liga dos Campeões. Apesar da confortável vitória no Dragão, o treinador do FC Porto aguarda dificuldades neste segundo embate com a equipa de André Villas-Boas, tendo em conta a necessidade de vencer dos franceses.

Pepe vai viajar com o grupo, mas é uma carta fora do baralho para Conceição. «O Pepe vai ser muito difícil, direi mesmo impossível estar disponível para o jogo. Vai nos acompanhar, mas não está disponível», revelou o treinador.

Quanto ao jogo, apesar da confortável vitória no Dragão (3-0), na ronda anterior, Sérgio Conceição espera mais dificuldades ni Vélodrome. «Os seis jogos são competitivos, são todos muito difíceis e este não foge à regra, sabendo que o Marselha tem aqui uma última oportunidade de conseguir manter bem viva a chama para passagem aos oitavos», destacou na antevisão do jogo.

O treinador do FC Porto recorda que, apesar do Marselha ainda não ter marcado na Champions, está bem classificado na liga francesa. «O Marselha se ganhar os dois jogos que tem em atraso, é o primeiro classificado da liga francesa. Não podemos olhar apenas para aquilo que tem sido o trajeto na Liga dos Campeões, mas apara aquilo que é o clube, a qualidade do seu treinador e dos seus jogadores. Aqui nada está decidido, todas as equipas podem ganhar ou perder, com exceção do City que está um pouco acima dos restantes», destacou ainda.

O Marselha-FC Porto joga-se às 20 horas de quarta-feira, no Estádio Vélodrome.