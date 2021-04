Tal como Otávio, Sérgio Conceição também comentou a mensagem deixada pelos adeptos portistas no último domingo que pediram à equipa «90 minutos à FC Porto». O técnico dos dragões lembrou que a equipa encara todos os jogos com esse espírito.



«Foi o que disse há bocado. Não é por jogarmos contra o Chelsea que vamos fazer 90 minutos à FC Porto. Isso significa acreditar, ser resiliente e perceber que as dificuldades podem ser ultrapassadas com estado de espírito e com uma mentalidade muito fortes. Tentamos sempre entrar com esse espírito, é algo que nos caracteriza. Foi assim que ganhámos títulos, caso contrário era impossível. Há equipas que têm maior poderia financeiro o que interfere, consequentemente, na constituição dos plantéis. Só um jogador do Chelsea custa mais do que todos os jogadores juntos que vieram para o FC Porto», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Com o decorrer dos anos, há situações que vamos percebendo. há duas coisas que não ganham jogos: orçamentos e estatísticas. Em termos estatísticos goleámos o Chelsea, mas perdemos 2-0. Por isso... O apoio dos adeptos está sempre presente, sentem o clube de forma apaixonada. Sobre a tarja é normal e natural, é algo que tem caracterizado a equipa nestes últimos quatro anos», acrescentou.



A passagem alcançada em Turim, frente à Juventus, e que deu a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões voltou a ser tema da conversa entre o treinador azul e branco e os jornalistas. Será que esse jogo serve de inspiração para a segunda mão dos quartos de final diante do Chelsea?



«Há muitos momentos nos anos em que estamos aqui que podem ser exemplos de superação. Essa crença advém do trabalho que é feito e da capacidade que os jogadores têm de interpretar o que queremos para cada jogo. Estamos confiantes, apesar de sabermos que vamos ter pela frente um obstáculo difícil. Estamos aqui para dar a resposta que temos de dar. Nos jogos que disputámos esta época fizemos sempre 90 minutos à FC Porto, mas por vezes somos contrariados por equipas melhores. O sentimento de representar este clube história e o seu ADN é sempre metido em campo, umas vezes com mais qualidade e capacidade, outras vezes com menos. Temos momentos bons e outros menos, mas isso faz parte», atirou.